ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Спецслужбы совместно со Следственным комитетом России и МВД установили причастность к преступлению уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова 1972 года рождения и Русланбека Арсланова 1969 года рождения. Им будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

СКР опубликовал оперативное видео с задержанными на своем YouTube-канале.

На кадрах подозреваемые в сопровождении сотрудников ФСБ.

ФСБ продолжает разыскивать всех участников вооруженного нападения на военнослужащих в Дагестане, которое было совершено в августе-сентябре 1999 года под предводительством главарей бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда в противостоянии с боевиками погибли более 280 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан. Свыше 800 человек получили ранения.

С 1999 по 2020 годы за нападение на Дагестан осуждены более 80 боевиков, которые получили от 3 до 19 лет лишения свободы, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находится еще 28 человек.

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