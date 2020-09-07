Участник банды Шамиля Басаева получил срок за нападения на российских военных

Бывший боевик незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева — Батырбек Юмартов получил срок за нападения на российских военных. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в середине июля 1999 года уроженец Ставропольского края вступил в ряды банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В составе вооруженной группы, насчитывавшей около 1000 человек, он участвовал в вооруженном мятеже с целью нарушения территориальной целостности России на территории Ботлихского района Дагестана. Юмартов участвовал в массированных прицельных обстрелах банды, в результате которых погибло 33 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести.

СКР расследовал в отношении Юмартова уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего»), 209 УК РФ («Бандитизм») и статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). За совершение аналогичных преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан.

В отношении семи боевиков, включая самого Шамиля Басаева, уголовные дела прекращены в связи с их смертью. 28 человек все еще находятся в федеральном и международном розыске. Еще два участника нападения 1999 года находятся под следствием.

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Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане в 2004 году и на Дубровке в 2002 году. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Боевики под командованием Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.