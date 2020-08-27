Пособника Басаева приговорили к 18 годам тюрьмы

Жителя Нальчика Рустама Дзуева, обвиняемого в пособничестве участникам банды Шамиля Басаева, приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как установило следствие, Дзуев действовал в интересах террористов, будучи военнослужащим МВД России. В октябре 2005 года он перевозил на служебном бронированном автомобиле из Северной Осетии в Кабардино-Балкарию огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. В частности, некоторая часть этого оружия была похищена в 2004 году со склада МВД Ингушетии во время нападения банды Басаева. Помимо этого, обвиняемый обучил родственника методам и приемам стрельбы из автоматического оружия с целью нападения на правоохранителей и военнослужащих.

Террористы банды Басаева напали на Нальчик 13-14 октября 2005 года. Боевики совершали вооруженные нападения, а также пытались захватить административные здания органов власти и другие объекты. В результате погибли 15 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, а также были ликвидированы 95 нападавших.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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