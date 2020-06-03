Боевик из банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд за вооруженный мятеж

В Верховный суд Дагестана направили уголовное дело Мавлимберди Акбулатова — еще одного члена банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, обвиняемого в посягательстве на жизнь военнослужащих, бандитизме и вооруженном мятеже. Об этом в среду, 3 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, в 1999 году Акбулатов добровольно вступил в банду Басаева и Хаттаба. В составе вооруженной группы, в которую входило не менее тысячи человек, летом 1999 года в Ботлихском районе Дагестана он принял участие в вооруженном мятеже с целью свержения конституционного строя и выхода республики из состава Российской Федерации. Боевиками было убито 33 человека, еще 34 получили повреждения различной степени тяжести.

Следователи допросили 72 военнослужащих или их близких родственника. Дело Акбулатова с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Еще 28 человек, причастных к мятежу, объявлены в федеральный и международный розыски.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.

Боевики под командованием Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

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