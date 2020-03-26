Сотрудники ФСБ задержали бывшего боевика по делу о гибели псковских десантников

Оперативники ФСБ России вместе с сотрудниками центра «Э» управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) задержали во Владимирской области 36-летнего бывшего боевика, уроженца Чечни Майрбека Башаева. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, 20 лет назад Башаев участвовал в бою у высоты 776, где погибли 84 российских десантника. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 («Вооруженный мятеж»), частью 2 статьи 209 («Участие в банде») и статьей 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

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В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В ближайшее время Майрбеку Башаеву будет предъявлено обвинение.

29 февраля в СКР сообщили, что по делу о гибели в Чечне псковских десантников 20 лет назад до сих пор находятся в розыске пять человек. По данным ведомства, более 40 человек в настоящее время проверяют на причастность к преступлению. Действиям подозреваемых будет дана оценка по результатам собранных доказательств.

СКР считает, что 29 февраля 2000 года Башаев в составе вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напал на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова.

В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только шестеро. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

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