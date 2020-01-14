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Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи

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Адвокаты обвиняемых по делу о нападении на псковских десантников Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева уличили свидетеля обвинения Александра Малофеева во лжи. Об этом сообщает «Кавказский узел».

13 января Южный окружной военный суд продолжил рассматривать дело Донашева и Дудиева, обвиняемых в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь российских военнослужащих. В ходе заседания по видеосвязи прокурор допросил Малофеева, отбывающего срок за участие в боевых действиях на стороне чеченских боевиков.

Свидетель рассказал, что в феврале-марте 2000 года он участвовал в столкновениях федеральных сил и боевиков. По его словам, против десантников действовали два отряда по 150 человек, вооруженных автоматами, снайперскими винтовками и другим оружием. В результате боя все десантники погибли.

Малофеев заявил, что дважды встречался с Дудиевым и Донашевым в Чечне: первый раз в лагере для подготовки боевиков, а второй — перед началом боя с российскими военными. «Они были вооружены автоматами с подствольниками. Когда осматривал вокруг себя обстановку в бою, также видел их», — уточнил он.

Адвокат Ибрагима Донашева Шамиль Гатаев заявил, что свидетель дал ложные показания. Он попросил суд приобщить к делу копию приговора Керченского районного суда от 17 августа 2020 года, согласно которому Малофеев в феврале-марте 2000 года находился далеко от места боя и «воровал кур у бедных жителей города Керчь». Кроме того, по словам защитника, психологический портрет Малофеева не позволяет ему участвовать в боевых действиях.

В свою очередь Тагир Шамсутдинов, адвокат Нажмудина Дудиева, отметил, что для опознания следователи вместо очной ставки с подсудимыми предъявляют Малофееву фотографии. Защитник назвал такие действия нелогичными.

Следственный комитет России считает, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова.

В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

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