Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом сообщил ветеран второй чеченской войны в интервью, опубликованном на YouTube-канале GREY ZONE.

В частности, военный рассказал о ролике, на котором видно, как Хаттаб стреляет из РПГ на месте боя вдоль трассы в Чечне. По его мнению, в видео есть нестыковки. «Скорее всего, оно было снято после того, как столкновение здесь прошло и мы откатились. Потому что БТР стоит на дороге, дымится, бой не ведет, нам уже пришлось отойти. И он выстрелил в тот БТР, который уже был подбит. Еще один момент: он стреляет из леса, а его с поля снимает оператор», — пояснил спецназовец.

Он также сообщил, что в тот день российский военный отряд поехал в сторону села Джалка, чтобы отбить колонну, попавшую в засаду, устроенную, как оказалось впоследствии, отрядом во главе с самим Хаттабом. Недалеко от блокпоста на дороге появился густой дым, и военные начали готовиться к бою. «Когда наши три разведчика зашли в лес и попытались провести доразведку, они вернулись, и сразу раздался шквал огня, нас прижало моментально. Первые несколько секунд сковали нас, мы не могли ничего делать. Только через 10-15 секунд мы начали отстреливаться», — сообщил ветеран войны.

По его словам, боевики знали, где находится отряд, и могли стрелять по федеральным силам неприцельно. «Из того, что было выпущено — четыре выстрела из гранатомета — все четыре выстрела попали в БТР, можно сказать, что люди стрелять умели», — добавил военный, отметив, что в том столкновении воевали «спецназ против спецназа», поскольку многие из боевиков прошли не одну войну и были хорошо подготовлены.

Ранее в том же интервью сообщалось, что в засаде российский спецназ потерял девятерых бойцов: они зашли вместе с колонной в котел, где начали вести бой, и погибли на месте. Однако эти потери ветеран назвал минимальными.

Вторая чеченская война началась 7 августа 1999 года, когда полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись на территорию Дагестана. С декабря того же года по февраль 2000-го прошла специальная пограничная операция «Аргун». Ее целью было восстановить российский контроль над чеченским участком российско-грузинской границы и блокировать пути снабжения боевиков со стороны Панкисского ущелья Грузии.