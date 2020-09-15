Описаны подробности боя российского спецназа с отрядом Хаттаба из засады

Ветеран второй чеченской войны описал подробности одной из засад отряда полевого командира, руководителя группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), арабского наемника и террориста Хаттаба в рамках операции «Аргун». Об этом он рассказал в документальном фильме «Смертельный треугольник», опубликованном на YouTube-канале GREY ZONE.

В 46-минутном видеоролике рассказывается, что при попытке прорыва боевиков в города Шали и Аргун в январе 2000 года Хаттаб планировал перекрыть трассы Гудермес — Грозный и Грозный — Шали. Таким образом наемник хотел оттянуть федеральные войска от Грозного, за который к тому моменту уже две недели шли бои.

Одна из засад была устроена отрядом во главе с самим Хаттабом на блокпосту в трех километрах от села Джалка. Ветеран войны рассказал, что в тот день их подняли по тревоге в 10 утра и поставили задачу попытаться отбить колонну. «Когда мы подъезжали по этой дороге, не доехали 300 метров, мы спешились, потому что увидели черный дым на дороге. И начали двигаться по этой дороге: первая группа специального назначения (ГСН) и разведгруппа спешились на эту сторону, вторая ГСН и третья ГСН спешились на другую сторону», — добавил он, отметив, что вместе с ними двигались четыре бронетранспортера (БТР).

Далее было решено отправить трех разведчиков в лес для проведения доразведки. Вскоре они вернулись на дорогу, легли с остальными, и в этот момент в сторону военных был открыт шквальный огонь. «Потихоньку подкатился по этой дороге БТР и начал прикрывать нас огнем. И сразу же произошел выстрел в БТР из РПГ. Выстрел пришелся ближе к двигателю, под колеса. Осколки от БТР полетели в нашу сторону, был ранен гранатометчик в ногу, его гранатомет забрали», — рассказал военный.

Следом за первым выстрелом произошли второй и третий, после чего БТР загорелся и противник предложил сдаться. На это, по словам ветерана, они ответили матом. Спустя полчаса поддержку военным оказала авиация: на место прилетели вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Некоторым из военных отойти быстро не удалось: 20-й отряд специального назначения зашел вместе с колонной в котел и начал вести бой с боевиками. В результате перестрелки погибли девять человек.

Вторая чеченская война началась 7 августа 1999 года, когда полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись на территорию Дагестана. С декабря того же года по февраль 2000-го прошла специальная пограничная операция «Аргун». Ее целью было восстановить российский контроль над чеченским участком российско-грузинской границы и блокировка путей снабжения боевиков со стороны Панкисского ущелья Грузии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии. Был одним из руководителей вооруженных группировок ЧРИ. 20 марта 2002 года уничтожен в результате спецоперации ФСБ.