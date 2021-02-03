Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных

Боевики из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба пошли под суд за участие в вооруженном мятеже на территории Дагестана в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, в августе 1999 года уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на российских военных в Ботлихском районе Дагестана. В результате погибли 33 человека, еще 34 получили ранения.

Бандитам предъявили обвинения по части 2 статьи 209 («Участие в банде»), статье 279 («Участие в вооруженном мятеже»), статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

Уголовное дело с утвержденных обвинительным заключением направлено в Южный военный окружной суд.

Как уточнили в Следственном комитете России, всего с 1999 по 2021 годы осуждено более 80 боевиков, напавших на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовные дела в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращены в связи с их смертью.

Ранее сообщалось, что под суд пошел участник вооруженного мятежа в Чечне в 2000 году. Он вместе с другими боевиками под руководством Басаева и Хаттаба напал на российских военных в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, в результате чего погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.