Участника банды Басаева посадили за вооруженное нападение на Буденновск

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы участника банды Шамиля Басаева Аслана Даудова за вооруженное нападение на город Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек, более 300 получили ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Даудов участвовал в нападениях, захвате и удержании заложников, в терроризме и убийствах. Он вступил в банду Басаева и 14 июня 1995 года в ее составе напал на Буденновск Ставропольского края.

200 террористов взяли в заложники более 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу. Пытавшиеся противостоять милиционеры были расстреляны. Боевики выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым.

В результате штурма 17 июня 1995 года был освобожден 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся пленников. Жертвами теракта стали 129 человек, 415 получили ранения.