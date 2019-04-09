Напавший на Буденновск член банды Басаева признал вину и сел

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Руслану Исламову, участвовавшему в нападении на Буденновск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Исламов обвинялся в участии в устойчивой вооруженной группе, захвате заложников, террористическом акте и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По данным РИА Новости, свою вину в инкриминируемых ему преступлениях мужчина полностью признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В июне прошлого года сообщалось, что суд вынес приговор другому боевику из банды Басаева, Бадрудди Даудову: он получил 14 лет колонии общего режима.

14 июня 1995 года группа из почти 200 террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск (Ставропольский край). Они взяли в заложники более 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу. Пытавшиеся противостоять милиционеры были расстреляны. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

В результате штурма 17 июня 1995 года был освобожден 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся пленников. Жертвами теракта стали 129 человек, 415 получили ранения.

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