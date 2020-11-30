ФСБ задержала в Чечне двух участников банды Басаева

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Чечне двух участников банды Шамиля Басаева, которых подозревают в убийстве 15 российских военных при вооруженном столкновении 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Асланбеку и Саламбеку Идаловым вменяются статьи 279 («Вооруженный мятеж»), 209 («Бандитизм») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По решению суда они взяты под стражу.

Видео с арестованными опубликовано на YouTube-канале СКР.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

На кадрах видно, как конвой заводит подозреваемых в стеклянный бокс в зале суда.

СКР расследует дело о боевом столкновении в Шелковском районе Чечни, произошедшем между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Вооруженных сил России и участниками незаконных вооруженных формирований из отрядов Басаева и Хаттаба, в 1999 году. Тогда погибли 15 военнослужащих, ранения получили — 28.