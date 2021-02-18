Установлены еще трое боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Следствие установило еще трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чечне установленные боевики и другие члены незаконных вооруженных формирований общей численностью не менее 200 человек совершили нападение на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни, двигающихся в автоколонне.

Столкновение длилось не менее шести часов, в результате боевики убили 33 правоохранителя, еще 10 полицейских были взяты в плен и впоследствии убиты. 102 правоохранителя и военнослужащих получили вред здоровью различной степени тяжести.

В отношении подозреваемых и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сейчас в отношении подозреваемых проводятся следственные действия. В СК отметили, что ранее они уже были осуждены. Следователи продолжают работу по установлению всех причастных к нападению лиц.

Ранее боевики из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба пошли под суд за участие в вооруженном мятеже на территории Дагестана в 1999 году. По версии следствия, в августе 1999 года уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на российских военных в Ботлихском районе Дагестана. В результате погибли 33 человека, еще 34 получили ранения. Бандитам предъявили обвинения по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде»), статье 279 УК РФ («Участие в вооруженном мятеже»), статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).