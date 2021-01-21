В освобождении Чечни от террористов усомнились

Говорить о полном освобождении Чечни от террористов после ликвидации группы боевиков во главе с последним амиром республики Асланом Бютукаевым преждевременно. Такое мнение высказали в беседе с «Кавказским Узлом» аналитики и эксперты.

Так, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко отметил, что объявлять об окончательной победе над терроризмом в регионе после уничтожения одного преступника некорректно. «Это такой пропагандистский шаг. Все прекрасно понимают, что есть люди, которые готовы участвовать в [вооруженных столкновениях], подрастает молодое поколение, есть недовольство... Заявлять можно все что угодно», — пояснил он.

Материалы по теме «Два подъезда превратились в груду кирпичей» Двадцать лет назад террористы взорвали дом в Буйнакске. Кому и за что они мстили? «Явно чеченский след» 20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли

Эксперт усомнился в том, что уничтоженный Бютукаев действительно был настолько значимой фигурой. Кроме того, он указал на некоторую театральность действий главы Чечни Рамзана Кадырова, который решил лично принять участие в спецоперации по ликвидации террористов.

Президент международной ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров в свою очередь признал спецоперацию большим успехом Кадырова, однако также выразил сомнение в том, что проблему бандподполья в республике можно считать решенной. По его мнению, в регионе по-прежнему остаются люди, недовольные политикой властей, в частности, в социальной сфере. «На Кавказе существует большой разрыв между богатыми и бедными, и этого никто не отрицает», — отметил он.

В то же время руководитель программы правозащитного центра «Мемориал» «Горячие точки» Олег Орлов заявил, что сомнения вызывает даже сам факт уничтожения Бютукаева. Эксперт напомнил, что в прошлом неоднократно возникали ситуации, когда тот или иной лидер бандподполья объявлялся ликвидированным, однако затем оказывался живым.

Правозащитник также посчитал преждевременными заявления Кадырова об освобождении Чечни от боевиков, напомнив о недавнем нападении на полицейских в Грозном, участники которого не были никак связаны с Бютукаевым. «Это люди новые, молодые, не связанные никак с вооруженным подпольем. Исходя из этого (...) вряд ли можно говорить, что с вооруженными конфликтами покончено», — подчеркнул он.

20 января на окраине села Катар-Юрт в Чечне прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, в том числе Бютукаев. После этого Кадыров заявил, что республику можно считать свободной от террористов.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.