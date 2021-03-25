Осужденных на 10 лет похитителей генерала ФСБ опознала гадалка

Осужденных на 10 лет похитителей генерал-майора ФСБ в отставке Александра Пастушкова опознала гадалка, к которой злоумышленники обратились, готовясь к преступлению. Детали уголовного дела приводит «Коммерсантъ».

По версии следствия, безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко, похитившие генерала ради его миллионов, долгое время не могли найти на его участке место, где были спрятаны деньги. За помощью они даже обратились к гадалке — преступники попросили женщину предсказать их будущее по картам и определить, где зарыт клад генерала.

Впоследствии гадалка, а также продавец электрошокера, которым пытали Пастушкова, стали теми, кто опознал похитителей.

Ранее сообщалось, что суд признал Гаджиева и Галушко виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ и приговорил их к 10 годам колонии.

Установлено, что в июне 2018 года злоумышленники выследили генерала, напали на него, насильно пересадили в свой автомобиль и привезли в частный дом в подмосковном Видном. Там Пастушкова стали избивать и пытать электрошокером и паяльником, требуя рассказать о спрятанных деньгах.

Генерал сдался и показал тайник в своем загородном доме в Одинцовском районе Подмосковья. Гаджиев и Галушко выкопали на участке семь контейнеров, в которых было пять миллионов долларов. По курсу на тот момент эта сумма была равна 315 миллионам рублей.