Неизвестные боевики напали на школу и похитили 300 девочек

Неизвестные боевики похитили более 300 школьниц из школы на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал изданию один из очевидцев, вооруженные мужчины выстрелили в охранника и выломали ворота средней школы в городе Джангебе (штат Замфара). Затем они под предлогом утренней молитвы вывели девочек из общежития и увели в леса. В то же время один из учителей утверждал, что нападавшие прибыли на машинах и мотоциклах и увозили девочек. Как отмечается, всего в школе в момент нападения была 421 ученица, избежать похищения смогли лишь 55.

Свидетель сообщил BBC News, что похитителей было более 100 человек. Сообщается, что некоторые из них были одеты как представители силовых ведомств. Личности похитителей вычислить пока не удалось.

Чаще всего преступники увозят детей из школ с целью выкупа. Как отмечает корреспондент издания в Нигерии Майени Джонс, у правительства нет стратегии по предотвращению подобных инцидентов. Она указывает, что внимание мировой общественности дало понять вооруженным группам, что массовые похищения — верный способ давления на власти. В настоящее время правительство не считает целесообразным вести переговоры с преступниками, а потому школы в сельских районах стали более уязвимы для подобных атак.

Подобные рейды случались и раньше. 17 февраля сообщалось, что в штате Нигер было похищено 27 школьников. Их местонахождение до сих пор не установлено. В декабре 2020 года злоумышленники похитили более 300 мальчиков, но позднее детей отпустили.

Часто считается, что за нападениями стоят исламисты-радикалы из «Боко харам» — организация в марте 2015-го присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Однако похищениями занимаются и другие действующие в регионе группы.