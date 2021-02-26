Мир
 
Последние новости
Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
США применили два F-15 при ударе по Сирии
Задержаны сотрудники ярославской колонии после нового видео о смертельных пытках
Женщина нашла загадочное пушистое существо у себя в саду
Украина ввела санкции против силовиков времен Януковича
Фергюсон посмеялся над Нурмагомедовым
Родителям покойной писательницы отказали во въезде в Россию за телом дочери
Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет
В сети начнут борьбу с травлей россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Неизвестные боевики напали на школу и похитили 300 девочек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Неизвестные боевики похитили более 300 школьниц из школы на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал изданию один из очевидцев, вооруженные мужчины выстрелили в охранника и выломали ворота средней школы в городе Джангебе (штат Замфара). Затем они под предлогом утренней молитвы вывели девочек из общежития и увели в леса. В то же время один из учителей утверждал, что нападавшие прибыли на машинах и мотоциклах и увозили девочек. Как отмечается, всего в школе в момент нападения была 421 ученица, избежать похищения смогли лишь 55.

Свидетель сообщил BBC News, что похитителей было более 100 человек. Сообщается, что некоторые из них были одеты как представители силовых ведомств. Личности похитителей вычислить пока не удалось.

Чаще всего преступники увозят детей из школ с целью выкупа. Как отмечает корреспондент издания в Нигерии Майени Джонс, у правительства нет стратегии по предотвращению подобных инцидентов. Она указывает, что внимание мировой общественности дало понять вооруженным группам, что массовые похищения — верный способ давления на власти. В настоящее время правительство не считает целесообразным вести переговоры с преступниками, а потому школы в сельских районах стали более уязвимы для подобных атак.

Подобные рейды случались и раньше. 17 февраля сообщалось, что в штате Нигер было похищено 27 школьников. Их местонахождение до сих пор не установлено. В декабре 2020 года злоумышленники похитили более 300 мальчиков, но позднее детей отпустили.

Часто считается, что за нападениями стоят исламисты-радикалы из «Боко харам» — организация в марте 2015-го присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Однако похищениями занимаются и другие действующие в регионе группы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nigeria's Zamfara school abduction: More than 300 Nigerian girls missing
Боевики похитили из школы в Нигерии десятки детей
Власти объяснили похищение 300 школьников в Нигерии
В Нигерии неизвестные напали на школу-интернат и похитили учеников