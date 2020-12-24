Власти объяснили похищение 300 школьников в Нигерии

Нигерийские власти объяснили похищение более 300 школьников конфликтом, который возник между местными жителями из-за выпаса скота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников и органы безопасности.

Изначально похищение мальчиков приняли за нападение группировки исламистов-радикалов «Боко харам». Однако позже властям удалось выяснить, что за атакой стояли кочевники из племени фульбе, которые повздорили с местными фермерами народности хауса. Сообщается, что стычки между ними не редкость: фермерам категорически не нравится, что пастухи разрешают своим коровам пастись на их земле, а пастухи регулярно жалуются на угон скота. Во время очередного конфликта кочевники решили похить детей, чтобы использовать их как разменную монету в урегулировании спора.

11 декабря группа преступников напала на школу-интернат в Канкаре. Неизвестные приехали на мотоциклах и устроили беспорядочную стрельбу. Нападение произошло через 48 часов после того, как в штат прибыл президент Нигерии Мухаммаду Бухари.18 декабря похищенных мальчиков отпустили.

«Боко харам» в марте 2015-го присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), сменив после этого название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». «Боко харам» известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек.

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