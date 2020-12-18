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Сотни похищенных исламистами мальчиков в Нигерии оказались на свободе

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Фото: Sunday Alamba / AP

Сотни похищенных исламистами мальчиков из школы-интерната в городе Канкара в Нигерии оказались на свободе. Об этом пишет The Guardian.

Подробности операции не уточняются. Неизвестно и то, заплатили ли за детей выкуп. Тем не менее 344 мальчика вскоре вернутся домой: власти полагают, что это большая часть похищенных «или даже все они».

Несмотря на освобождение, до сих пор не известно, кто именно совершил преступление. Подозрение пало на исламистскую группировку «Боко харам» (запрещена в РФ), которая взяла ответственность за похищение. Однако степень их вовлеченности в операцию пока что не ясна.

11 декабря группа преступников напала на школу-интернат в Канкаре. Неизвестные приехали на мотоциклах и устроили беспорядочную стрельбу. Нападение произошло через 48 часов после того, как в штат прибыл президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

«Боко харам» в марте 2015-го присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), сменив после этого название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». «Боко харам» известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек.

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