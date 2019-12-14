Африканские боевики напали на город и убили 15 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещенная в России террористическая организация) напали на город Магумери в Нигерии, убив как минимум 15 человек. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает ТАСС.

Налетчики на 11 автомобилях ворвались в город вечером в четверг, рассказал депутат парламенте страны Усман Занна. Он отметил, что в столкновениях с боевиками погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Очевидцы нападения сообщили об использовании террористами крупнокалиберных пулеметов. Нигерийские военные пока не прокомментировали инцидент.

«Боко харам» — радикальная исламистская организация в Нигерии. В марте 2015-го группировка присягнула на верность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сменив после этого название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». «Боко харам» известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек с целью установления шариата.

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