Боевики похитили из школы в Нигерии десятки детей

Боевики неизвестной организации напали на среднюю школу в нигерийском штате Нигер и похитили десятки детей. Пропавшими числятся 27 школьников, сообщает со ссылкой на местные власти агентство Reuters.

Вооруженные мужчины нейтрализовали охрану учебного заведения и скрылись с детьми. Власти Нигерии объявили о поисковой операции: ее анонсировал по телевидению президент Мухаммаду Бухари.

Кто именно стоит за атакой — не сообщается. До этого похожие акции устраивала исламистская группировка «Боко Харам», присягнувшая «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в РФ), однако похищения детей — нередкая практика и у обычных нигерийских бандитов.

Так, 11 декабря группа преступников напала на школу-интернат в Канкаре. Неизвестные приехали на мотоциклах и устроили беспорядочную стрельбу, после чего взяли в заложники ради выкупа более 350 мальчиков. Их удалось вызволить из плена невредимыми.