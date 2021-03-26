В ФСБ рассказали о задержании руководства ТГК-2

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали руководителей «Архоблэнерго» и ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2) по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой а источники в ведомстве.

Ранее сообщалось, что главы компаний создали угрозу для энергетической безопасности Архангельской области. Следствие полагает, что лица из руководства компаний дестабилизировали работу АО «Архоблэнерго» в результате злоупотребления полномочиями. Компании нанесен ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.

В Следственном комитете считают, что задержанные обанкротили АО «Архоблэнерго» в личных корыстных целях. Это дало им возможность установить монополию на топливно-энергетическом рынке региона. В их отношении завели уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Следователи собираются добиваться ареста подозреваемых.