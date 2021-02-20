В Москве задержали главу ТГК-2

В Москве задержана гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежда Пинигина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск», — приводит агентство слова своего источника. Агентство позднее уточнило, что Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.

Задержание Плигиной подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах, но не стал сообщать детали. В управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу комментировать информацию об этапе не стали, передает РБК.

ТГК-2 — крупнейшая теплоэнергетическая компания Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.