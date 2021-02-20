Названа причина задержания главы ТГК-2

Следователи назвали причину задержания руководителей ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго». Глав компаний подозревают в создании угрозы энергобезопасности Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие полагает, что лица из руководства компаний создали угрозу энергетической безопасности региона и дестабилизировали работу АО «Архоблэнерго» в результате злоупотребления полномочиями. Компании нанесен ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.

Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка на более чем 290 миллионов рублей, кредиторскую задолженность АО «Архоблэнерго» искусственно увеличили до более чем миллиарда рублей. «При этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей», — сказали следователи.

В Следственном комитете считают, что задержанные обанкротили АО «Архоблэнерго» в личных корыстных целях. Это дало им возможность установить монополию на топливно-энергетическом рынке региона. В их отношении завели уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Следователи собираются добиваться ареста подозреваемых.

Ранее сообщалось, что главу ТГК-2 Надежду Пинигину после задержания в Москве этапируют в Архангельск. Прежде было известно, что ее подозревают в экономических преступлениях.