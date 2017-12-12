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Эксперты высоко оценили проекты молодых российских энергетиков

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Эксперты дали высокие оценки проектам, представленным в рамках конференции молодых энергетиков «Лучшие практики в теплоснабжении», прошедшей в Барнауле 6-7 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия. поступившем в «Ленту.ру».

Встречу организовала Ассоциация молодых энергетиков при поддержке «Сибирской генерирующей компании» (СГК) и Общероссийского объединения работодателей поставщиков энергии. В ее работе приняли участие 30 молодых сотрудников российских энергокомпаний, директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Дмитрий Крюков и и.о. ректора Алтайского государственного технического университета имени Ползунова (АлтГТУ) Андрей Марков.

Молодые специалисты представили свои разработки в сфере теплоснабжения — реализованные и планируемые к внедрению в различных городах России. В состав участников конференции вошли представители семи крупных энергокомпаний: СГК, «Иркутскэнерго», МОЭК, СИБЭКО, «Т плюс», ОГК 2 и ТГК 2.

Лузанов отметил, что России переживает важный исторический этап. «Недавние изменения в законодательстве, которые были приняты в июле, открывают новые возможности для развития отрасли. Сегодня у вас есть отличная возможность обменяться опытом, идеями и практическими решениями ваших компаний», — сказал он на открытии форума.

Наибольшее количество докладов в рамках конференции представили сотрудники энергохолдинга «Т Плюс» и СГК — специалисты региональных филиалов от каждой компании привезли по четыре проекта.

Интерес коллег вызвали проекты кузбасских энергетиков СГК. В частности, доклад Александра Мифтахова на тему повышения качества передачи горячего водоснабжения для потребителей в межотопительный период, а также выступление Вадима Дордина «Оптимизация расходов тепловой сети в результате повышения эффективности работы индивидуальных тепловых пунктов». Красноярец Роман Федосеев посвятил свой доклад модернизации системы температурного контроля генератора ТВВ-165-2 энергоблока №3 Назаровской ГРЭС. Не менее оживленное обсуждение вызвал один из ключевых проектов СГК на Алтае, большая часть которого реализована в этом году.

Большой объем проектов представили сотрудники филиалов «Т Плюс». В частности, дискуссию вызвал доклад Игоря Ронжина «Дистанционный поиск повреждений в тепловых сетях». Речь в нем шла об использовании специально оборудованных дронов для быстрого обнаружения поврежденных участков теплосетей. Вопросы технического усовершенствования систем теплоснабжения и процессов были подняты в проектах Ольги Барминой «Оптимизация теплового узла как ключевой способ повышения эффективности» и Рамиса Галиуллова «Разработка рекомендаций по учету тепловых потерь».

Не все выступления докладчиков касались непосредственно производства. Интересный и уже применяемый на практике проект Алексея Белянина «Рейтинговая оценка мотивации работников (сменного персонала)» уже сейчас может быть внедрен в работу многими компаниями.

«Уровень дискуссии и самих докладов очень высокий. Например, проблематика, которую подняли коллеги из «Иркутскэнерго» очень близка нашей. Специалисты решают те же вопросы, например, повышения эффективности и надежности систем теплоснабжения города Ангарска и Иркутска путем замещения неэффективного источника, пусть даже своей ТЭЦ», — отметил Лузанов. Модератор конференции, заведующий кафедрой АлтГТУ Евгений Жуков обратил внимание, что обмен опытом, практикой, личные встречи очень важны. Вместе с тем, по его мнению, такие мероприятия несут пользу и для образования. «В этот день послушать энергетиков пришли студенты старших курсов профильной кафедры технического университета. Они с большим интересом следили за каждым докладом», — сказал он.

И. о. ректора АлтГТУ Андрей Марков добавил, что это первая подобная конференция, но проходит она на очень достойном организационном и содержательном уровне. Он предложил сделать мероприятие традиционным. «Действительно есть чем обмениваться. Попрошу, чтобы материалы этой конференции были доведены до соответствующих учебных подразделений нашего университета, а опыт — обобщен», — сказал он.

«Ассоциация молодых энергетиков России» — объединение представитей крупнейших компаний энергетической отрасли. Его цель — защищать интересы молодых специалистов и содействовать развитию молодежного самоуправления на энергетических предприятиях. Ассоциация создана в июле 2017 года и должна стать площадкой для обмена опытом молодых специалистов.

Меморандум о создании Ассоциации подписали представители энергокомпаний на Международном молодежном форуме «ТИМ Бирюса». Предложение о создании организации поддержала молодежь из «Газпром энергохолдинг», «ЕвроСибЭнерго», «ИнтерРАО», «Красноярскнефтепродукт», «Роснефть», «Россети», «Т Плюс», «Региональная тепловая компания», «Сибирская угольно-энергетическая компания», «Сибирская генерирующая компания», «Татэнерго» и другие. В работе объединения также участвуют профильные вузы.

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