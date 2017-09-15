СГК и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирская генерирующая компания (СГК) и правительство Алтайского края подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ закрепляет готовность региональной власти поддержать переход города Рубцовска на тарифообразование по методу «альтернативной котельной», закрепленное недавними изменениями в закон «О теплоснабжении». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Соглашение будет действовать до конца 2019 года.

«Соглашение включает в себя ряд положений, касающихся развития объектов тепловой и электрической генерации в Алтайском крае — и в городе Рубцовске, и в Барнауле», — отметил губернатор Алтайского края Александр Карлин. «Мы говорим также и об активном сотрудничестве в решении социальных вопросов», — сказал он.

В соглашении закреплена готовность правительства края включить Рубцовск в число пилотных проектов по переходу на новую целевую модель рынка тепла с тарифообразованием по принципу «альтернативной котельной», а также возможность перехода на данный метод города Барнаула. Кроме того, правительство региона берет на себя обязательства оказывать СГК содействие в разработке и реализации мероприятий, направленных на сохранение и наращивание производственного потенциала и техперевооружение объектов теплоэнергогенерации и оказывать господдержку для реализации инвестиционных проектов.

СГК, в свою очередь, гарантирует модернизацию системы теплоснабжения города Рубцовска, а также перевод потребителей Рубцовской ТЭЦ на мощности Южной тепловой станции, в срок и с учетом интересов дальнейшего развития городского хозяйства, а также реализацию ремонтных и инвестиционных программ управляемых компанией обществ, находящихся на территории региона. «Наша компания чувствует прежде всего свою социальную ответственность за то дело, которое нам поручено», — подчеркнул генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

В свою очередь основной акционер СГК Андрей Мельниченко отметил, что за последние годы энергохолдинг инвестировал в объекты в Барнауле около 7 миллиардов рублей. В том числе в строительство новых энергоблоков по программе ДПМ на Барнаульской ТЭЦ-2. «Если говорить о Рубцовске, то если компания взялась, значит сделает. Иначе бы мы за это не брались. 1,7 миллиарда рублей инвестиций, 50 процентов теплового хозяйства города по сути было улучшено и переделано. С теми обязательствами, которые компания на себя взяла мы безусловно справимся», — подчеркнул он.

13 сентября в Рубцовске члены совета директоров СГК обсудили ход реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения города. В работе выездного заседания принял участие основной акционер энергохолдинга Андрей Мельниченко и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов. Члены совета директоров компании осмотрели участки строительства и реконструкции тепловых сетей и Южную тепловую станцию. Они оценили ход и качество выполнения работ, а также готовность предприятия к скорому началу отопительного сезона — ориентировочно в начале октября.

На текущий момент в Рубцовске в рамках проекта полностью построена и реконструирована магистральная теплосеть. В ближайшие дни завершится наладка гидравлического режима всей тепловой системы Рубцовска, чтобы обеспечить равномерную подачу теплосносителя потребителям. После этого Южная тепловая станция и коммуникации будут полностью готовы к отопительному сезону 2017-2018 года и обеспечению теплом всего города. Уже с 1 сентября рубцовчане получают горячую воду от ЮТС. Сейчас ведутся работы на самом сложном участке — идет строительство топливоподачи на новые котлы, которые строятся для создания резервной мощности при выводе из эксплуатации Рубцовской ТЭЦ.