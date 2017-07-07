СГК построила перемычку между теплосетевыми контурами Рубцовска

Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) в пятницу, 7 июля, завершили строительство трубопровода, который соединил два теплосетевых контура Рубцовска – южный и северный. Теплотрасса протяженностью 2,3 километра позволит обеспечить теплом практически весь город за счет одного источника – Южной тепловой станции. Об этом сообщает компания.

Финальный сварочный шов на новой теплотрассе специалисты СГК выполнили в присутствии губернатора Алтайского края Александра Карлина. Накануне он посетил объекты теплосетевого хозяйства и Южную тепловую станцию Рубцовска, которые эксплуатирует СГК.

Затраты на модернизацию Южной тепловой станции составили 860 миллионов рублей. Глава региона лично убедился, что работы на теплоэнергетическом комплексе города проводятся с высоким качеством и соблюдением установленных сроков. Так, проект капитального строительства теплосетей реализован на 95 процентов.

Что касается второй части – техперевооружения, то на начало июля работы были выполнены на 25 процентов. Стоимость проекта строительства и реконструкции тепловых сетей в Рубцовске составляет 806 миллионов рублей. Специалистам СГК до начала отопительного сезона предстоит проложить более 13 километров трубопроводов большего диаметра.

«Сегодня теплоэнергетический комплекс Рубцовска переживает беспрецедентный в своей истории этап глобальной технической реконструкции, которая должна обеспечить в среднесрочной и краткосрочной перспективе надежное и достаточное теплообеспечение жилья, социальных и экономических объектов города. Таким образом, Рубцовск получит гарантии устойчивого развития на ближайшие десятилетия, – отметил глава региона после осмотра строительных площадок.

Карлин подчеркнул, что правительство региона внимательно следит за ходом реализации проекта, сроками его выполнения. Он выразил уверенность, что все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Высоко оценил работу своих сотрудников директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Завершение строительства перемычки, соединяющей северный и южный контуры, он назвал «историческим для Рубцовска моментом». «Мы решаем проблему надежного теплоснабжения города и обеспечиваем его дальнейшее развитие», – подчеркнул Лузанов.

