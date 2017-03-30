СГК начала набор во Всероссийский студотряд для участия в Рубцовском проекте

Сибирская генерирующая компания (СГК) формирует Всероссийский студенческий строительный отряд на базе подразделения в Рубцовске. В нынешнем году там началась реализация уникального проекта по модернизации системы теплоснабжения, аналогов которой в России нет. Об этом говорится в сообщении СГК.

Энергетики готовы принять на работу 24 лучших студента технических и энергетических специальностей.

Объявление о наборе молодых энергетиков сделал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов во время встречи со студентами Энергетического факультета и кафедры котлореакторостроения Алтайского государственного технического университета. Молодые люди встретили эту новость с большим воодушевлением и энтузиазмом.

«Подобных проектов в энергетике в городах России мы не нашли, поэтому то, что мы сделаем в Рубцовске, Рубцовский проект СГК, будет моделью по кардинальному изменению ситуации и в других городах, где подобные проблемы существуют, — отметил Игорь Лузанов. — Мы приглашаем вас принять участие в этой работе и получить уникальный, неоценимый опыт.

В состав стройотряда попадут 24 лучших студента технических и энергетических специальностей из 12-ти регионов России, которым предстоит пройти строгий предварительный отбор».

Летом совместно со специалистами Сибирской генерирующей компании студенты будут работать на строительстве и перекладке более 20 километров теплосетей, установке котлов и вспомогательного оборудования на Южной тепловой станции, рассказал Игорь Лузанов. «Это возможность впервые поработать по специальности, — говорит студент 4 курса кафедры котлореакторостроения Сергей Голубев, молодой человек активно принимает участие в студотрядовском движении. — Раньше мы работали только на общестроительных работах, а теперь есть возможность получить реальный опыт в профессии».

Работать на площадке студенты будут в течение двух месяцев — в июле и августе. За это время они смогут получить неоценимый опыт. Те, кто проявит себя лучше всех, получат бонусы при трудоустройстве в компанию и после окончания ВУЗа смогут стать частью команды Сибирской генерирующей компании.