В Забайкалье за долги начали отключать от теплоснабжения объекты Минобороны

С четверга 19 января от теплоснабжения будут отключены восемь объектов Министерства обороны в Забайкальском крае. Об этом заявил заместитель гендиректора «Тепловой генерирующей компании — 14» (ТГК-14) по сбыту Юрий Дорфман, передает «Интерфакс».

Он добавил, что на текущей неделе дополнительно будут отключены еще четыре объекта, относящиеся к «Главному управлению ЖКХ» («ГУ ЖКХ» — компании, учрежденной Минобороны), а на следующей неделе — еще 12.

Дорфман добавил, что отключение социальных объектов и объектов, связанных с непосредственным обеспечением обороноспособности страны, производиться не будет. В основном отключаются хозяйственные помещения, гаражи, а также склады под Читой и в поселке Антипиха.

Он отметил, что с 31 марта 2017 года компания «ГУ ЖКХ» ликвидируется и вместо нее создается новая организация с теми же функциями. По мнению Дорфмана, в этом кроется риск того, что долги военных перед энергетиками в этом случае попадут в категорию хронически неоплачиваемых.

На данный момент, по сведениям пресс-службы «ТГК-14», долги «ГУ ЖКХ» и другой ранее ликвидированной компании Минобороны «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ) перед энергетиками суммарно превышают 244 миллиона рублей. В январе ожидается рост задолженности еще на 14 миллионов рублей.

В последний раз добровольная оплата в рамках действующего договора поступала в мае 2016 года, она закрыла поставки за февраль того же года. Остальные выплаты, подчеркнули в пресс-службе, велись только по итогам судебных решений.