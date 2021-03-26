ФСБ показала кадры допроса задержанных в Ростове-на-Дону экстремистов

ФСБ России показала кадры допроса задержанных в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, готовивших акции вандализма у зданий органов власти. Видео публикует ТАСС.

По словам задержанных, их целью было «нанесение на жилые здания символов, оскорбляющих власть». Они также признались в том, что собирались устроить акции с применением коктейлей Молотова в отношении силовиков.

Предполагаемый организатор группы утверждает, что радикальные взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из польских Telegram-каналов.

В марте подозреваемые распространяли на фасадах зданий города антигосударственные призывы и лозунги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм по мотивам политической ненависти»).