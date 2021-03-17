ФСБ показала задержание в Адыгее готовившего теракт мигранта с частями бомбы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала задержание в Адыгее готовившего теракт мигранта с частями бомбы. Соответствующее видео публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На видеозаписи ведомства показано, как мужчина признается, что хотел устроить теракт в одном из торговых центров Майкопа. На вопрос сотрудника ФСБ о цели прибытия в регион он ответил, что «собирался отомстить за братьев» и совершить взрыв в городе.

Кроме того, демонстрируются кадры самого задержания и прибытия в квартиру мигранта.

Ранее 17 марта ФСБ задержала в Адыгее готовившего теракт мигранта из Центральной Азии с частями самодельной бомбы. По данным ведомства, на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, занимавшийся подготовкой к террористическому акту в местах массового пребывания граждан. Уточняется, что у него изъяли элементы самодельной бомбы и флаг «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ).