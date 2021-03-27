Задержанного ФСБ бойца ОМОН отправили на зону за килограмм наркотиков

В Тюмени боец ОМОН, задержанный оперативниками Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, приговорен к трем годам лишения свободы за пособничество в покупке и покушение на сбыт крупной партии наркотика. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает издание 72.ru.

По данным издания, в минувшем июне силовики остановили машину на улице Мельникайте в районе одного из супермаркетов. В салоне автомобиля был найден почти килограмм наркотического вещества. Водителя и двоих пассажиров, находившихся в машине, задержали. При этом одним из задержанных оказался сотрудник ОМОН.

По решению суда трое фигурантов получили реальные сроки лишения свободы. Омоновец получил три года лишения свободы. Пассажира, который попросил силовика съездить за закладкой, приговорили к 3,5 годам колонии, а его друг и организатор схемы получил семь лет колонии.

В конце августа 2020 года сообщалось, что в Волгограде на посту ДПС был задержан сотрудник ФСБ — он перевозил в автомобиле восемь килограммов наркотиков.