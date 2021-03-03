У командира взвода ДПС нашли наркотики в служебной машине

В Екатеринбурге задержан командир взвода местной дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом в среду, 3 марта, руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости.

Офицера полиции задержали 1 марта на улице Щорса. В служебном автомобиле задержанного правоохранители нашли сверток сероватого цвета с синтетическими наркотиками. По результатам проверки было установлено, что в свертке находился мефедрон в количестве 0,223 грамма.

После этого задержанный 40-летний капитан полиции был отстранен от службы. В настоящее время состав взвода проверяется правоохранительными органами на наркозависимость.

В конце августа 2020 года сообщалось, что в Волгограде на посту ДПС был задержан сотрудник ФСБ — он перевозил в автомобиле восемь килограммов наркотиков.