ФСБ поймала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника таможенного поста Балтийской таможни за получение взятки на сумму более 880 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

Уточняется, что его поймали с поличным. Задержанным оказался начальник поста Лесной порт на Вольном острове в городе, однако его имя не разглашается. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), которая предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Следствие сообщает, что мужчина, предположительно, получил крупную сумму денег за разрешение беспрепятственно перевезти через границу товары, не осуществив при этом надлежащий таможенный контроль. По данным Северо-Западного следственного управления СК РФ на транспорте, деньги были получены им в несколько этапов. Так, с января по март ему заплатили около 900 тысяч рублей, а оставшиеся средства уже при задержании.

«Таким образом, в вышеуказанный период начальником таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни были незаконно получены денежные средства в виде взяток на сумму, превышающую 1 миллион 800 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Мера пресечения задержанному пока не избрана.

Ранее за взятку был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По версии следствия, он получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму губернатор должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.