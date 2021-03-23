ФСБ уличила главу российской фирмы в махинациях на 115 миллионов рублей

В Челябинске директора ООО «Заповедник» заподозрили в махинациях с землей на 115 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Против директора фирмы возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. По версии ФСБ, он с помощью подложных документов арендовал, а затем выкупил у города земельный участок по льготной цене. Ущерб Челябинску оценили более чем в 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала топ-менеджеров по подозрению в хищении более 10 миллиардов рублей у компаний, входящих в ПАО «Россети». Бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний, а также их сотрудники и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» действовали под прикрытием акционерного общества. Подконтрольные ему компании занимались непрофильной финансовой деятельностью с помощью «Мосуралбанка».