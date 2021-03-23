Водителя российского консульства обвинили в продаже сотен краденых велосипедов

Полиция Страсбурга разыскивает водителя российского консульства, которого обвиняют в продаже сотен краденых велосипедов. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Россиянин привлек внимание правоохранителей в феврале. Тогда у бывшего заместителя мэра Страсбурга украли дорогой электрический велосипед, а спустя несколько дней он обнаружил объявление о его продаже на сайте Leboncoin. Бывший чиновник незамедлительно обратился в полицию, которая связалась с продавцом. Тот назначил встречу возле черного входа российского консульства.

Мужчина показал четыре велосипеда, серийный номер у одного из которых совпадал с украденным, и предъявил поддельную квитанцию об их покупке с печатью российского консульства. Полицейские задержали россиянина, конфисковали у него велосипеды и доставили на допрос, но спустя сутки отпустили на время следствия. Вскоре водитель уехал в Россию якобы из-за проблем со здоровьем.

Позже правоохранители обнаружили, что с января 2020 года на сайте объявлений Leboncoin было опубликовано около 300 объявлений о продаже дорогих велосипедов, общая стоимость которых может достигать 100 000 евро. Сообщается, что следствие до сих пор продолжается, но прокуратура может потребовать осудить россиянина заочно.