Оперативники ФСБ пришли с обысками в подразделение российской полиции

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели обыски в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» в Нижневартовском подразделении УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Об этом в среду, 17 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

По данным ведомства, силовики устанавливают, есть ли нарушения со стороны должностных лиц «Центра». Уточняется, что проверка только началась — и говорить о виновности сотрудников и их руководителей рано.

Известно, что некоторых должностных лиц учреждения подозревают в махинациях на госконтрактах. Контракты связаны с уборкой территорий объектов ОВД, расположенных в Нижневартовске и Нижневартовском районе.

В декабре 2020 года ФСБ заподозрила руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС в поборах с сотрудников и раскрыла схему хищения денежных средств. Администрация и преподаватели института похищали средства путем поборов — они систематически забирали у подчиненных суммы, которые ранее им были необоснованно начислены в качестве дополнительной зарплаты.