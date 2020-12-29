ФСБ заподозрила руководство Института госслужбы РАНХиГС в поборах с сотрудников

ФСБ раскрыла схему хищения денежных средств руководством Института государственной службы и управления РАНХиГС. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что руководство, преподаватели и администрация института похищали средства путем поборов — они систематически забирали у подчиненных суммы, которые ранее им были необоснованно начислены в качестве дополнительной зарплаты.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из фигурантов задержан в момент получения денег от подчиненных.

Также в ФСБ отметили, что проверят причастность коллектива института к преступлениям, предусмотренным частью 5 статьи 291 («Дача взятки») и частью 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Институт государственной службы и управления был создан в РАНХиГС в мае 2011 года.