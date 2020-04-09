Офицер Минобороны требовал взятки от разработчиков оружия

Руководитель военного представительства Министерства обороны России приговорен Солнечногорским военным судом к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом в среду, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Москве и области.

По данным следствия, офицер Минобороны курировал ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде, занимавшихся разработкой оружия. Он требовал у руководителей военных институтов крупные взятки за согласование документов при прохождении этапов опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

Следственный комитет России (СКР) расследовал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд признал офицера виновным, приговор вступил в законную силу.

30 июля 2019 года сообщалось, что Главная военная прокуратура заподозрила бывшего начальника группы военного представительства Министерства обороны России в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей.

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