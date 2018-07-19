Бывшего замглавкома внутренних войск России посадили за взятки

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замглавкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей за взяточничество, передает «Интерфакс».
Также подсудимого лишили звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти на три года.
Адвокаты бывшего офицера заявили о намерении обжаловать приговор.
Суд и следствие установили, что с декабря 2015 года по февраль 2016-го Варчук через своего заместителя Александра Костина получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск МВД России в общей сложности 10 миллионов рублей. Эти деньги предназначались за положительное решение вопроса о выделении данному управлению дополнительных объемов финансирования.
Костин был осужден за посредничество во взяточничестве на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.
Варчук служил на различных должностях в Минобороны России, затем в Главном финансово-экономическом управлении МВД России. С 9 декабря 2002 года он возглавил финансовое управление Главного командования Внутренних войск МВД России.
12 января 2010 года Варчука назначили заместителем главнокомандующего ВВ МВД России по финансово-экономической работе — начальником финансового управления Главного командования ВВ МВД. Воинское звание генерал-лейтенант ему было присвоено 23 февраля 2011 года.
Варчук награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист РФ», кандидат социологических наук.