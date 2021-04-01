ФСБ предотвратила теракт «Исламского государства» в Тверской области

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился утроить сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Преступник собирался взорвать один из объектов топливно-энергетического комплекса. При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен. У него изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

В спецслужбе добавили, что ликвидированный террорист был уроженцем одной из республик Центрального-Азиатского региона. По указанию главарей террористов, он купил компоненты для самодельного взрывного устройства и оборудовал дома лабораторию.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки террористического акта.