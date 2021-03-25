Задержанного ФСБ за подготовку теракта в школе подростка отправили на лечение

Первый Восточный окружной военный суд направил 15-летнего подростка, задержанного сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России за подготовку теракта в красноярской школе, на принудительное лечение из-за психического расстройства. Об этом на своем сайте сообщает управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральном округу.

Как отметили в суде, по заключению судмедэкспертов несовершеннолетний совершил уголовно-наказуемые деяния в состоянии невменяемости.

О задержании 15-летнего подростка в Минусинском районе Красноярского края в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили 4 сентября 2020 года.

По данным СКР, задержанный минувшей весной решил устроить теракт в школе. Для этого он изучил инструкции, нашел нужные компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении. Довести свой умысел до конца подросток не смог, поскольку был задержан оперативниками ФСБ.

На допросе задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его заподозрили по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные хранение и переноска взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»).