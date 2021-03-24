В Сочи задержали планировавшего убийство одноклассников школьника

ФСБ задержала ученика лицея в Сочи, планировавшего нападение на одноклассников. Об этом сообщает ТАСС.

Школьника удалось обнаружить после его публикации в социальной сети информации о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить убийство одноклассников.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что при задержании обнаружили такое средство в доме учащегося. Оно и все компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были изъяты.

Ранее в марте сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в одной из школ Пензы. Подросток собирался напасть на учебное заведение с охотничьим ружьем в апреле.