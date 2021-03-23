Майора ФСБ обвинили в бандитизме и создании преступного сообщества

Бывшему сотруднику московского управления ФСБ майору Александру Мрищуку предъявили обвинение в окончательной редакции. О завершении расследования сообщает «Коммерсантъ».

Мрищука обвинили по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»), части 3 статьи 209 («Бандитизм»), части 4 статьи 158 («Кража»), части 4 статьи 162 («Разбой») и части 1 статьи 286 («Превышение полномочий») УК РФ.

Отмечается, что дело майора связано с делом контрабандистов, которым Мрищук занимался, работая в ФСБ. В декабре 2016 года оперативная группа, в которую он входил, пришла с обыском в дом бизнесмена и изъяла электронику, которую незаконно поставляли в Россию.

По версии следствия, в качестве представителей общественности были привлечены участники частной военной компании «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК «ЕНОТ корп.»), в создании которой обвиняют Мрищука.

Через три года, в 2019 году, по решению суда бизнесмены были приговорены к штрафам за уклонение от уплаты таможенных платежей. Тогда они заявили в полицию, что в ходе обыска из их домов исчезли деньги и техника, не внесенная в протокол. После этого на скамье подсудимых оказались сами «еноты».