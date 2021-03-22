Cпецслужбы предотвратили теракт в Югре

Спецслужбы предотвратили террористический акт в Лянторе Сургутского района Югры. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сотрудники силовых ведомств задержали троих участников террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), планировавших теракт в Лянторе. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Уточняется, что пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области, а также представители регионального МВД не прокомментировали информацию по поводу задержания.

17 марта сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Адыгее готовившего теракт мигранта из Центральной Азии. У него изъяли элементы самодельной бомбы и флаг «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ). В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.