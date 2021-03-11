В Махачкале ликвидировали готовившего теракт боевика

Боевик, планировавший теракт в Махачкале, ликвидирован. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) по Махачкале сообщил, что силовики проводят специальную операцию в Махачкале по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление.

По данным НАК, в одном из частных домов города был обнаружен сторонник международных террористов. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться он открыл огонь.

Как сообщает НАК, силовики узнали, что один из членов международной террористической организации готовит преступление. В Советском районе столицы Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО), который дает властям право применять ряд особых мер.

Согласно статье 11 ФЗ «О противодействии терроризму», в период режима КТО силовики могут проверять документы у граждан, удалять людей с отдельных территорий и отгонять автомобили, перекрывать улицы, вводить контроль телефонных переговоров и временно отселять жителей в безопасные районы.