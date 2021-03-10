ФСБ задержала школьника за подготовку атаки с ружьем на российскую школу

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в одной из школ Пензы. Об этом в среду, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, подросток собирался напасть на учебное заведение с охотничьим ружьем в грядущем апреле. Подозреваемый уже задержан. Помимо ружья у подростка изъяли порох и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) сообщили, что что задержанный — 16-летний подросток. Он планировал теракт из «неприязни и враждебности» по отношению к своим одноклассникам и педагогам.

Накануне про задержание в Пензе подростка сообщила Baza. По данным издания, подозреваемый родом из села Верхний Ломов. Он сообщил администратору группы в одной из соцсетей, что одноклассники относятся к нему без должного уважения и он собирается их «наказать», устроив массовое убийство.

При этом подросток сообщил, что дома у него есть ружье, оставшееся от деда, а порох он возьмет у дяди.О планах молодого человека узнали сотрудники правоохранительных органов и задержали его. При обыске у подростка дома оперативники действительно обнаружили ружье, о котором он говорил.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.