Российский школьник рассказал на видео об убийстве топором родителей и сестры

Задержанный в Екатеринбурге подросток, зарубивший свою семью топором, поминутно описал совершенное преступление. Соответствующее видео в четверг, 4 марта, опубликовал на своем YouTube-канале Следственный комитет России (СКР).

На кадрах подросток последовательно рассказывает о нападении на членов семьи и убийстве каждого из них. По словам задержанного, в районе 17:00 он совершил нападение на мать, далее убил отца, затем — 12-летнюю сестру. По словам школьника, причиной его преступлений стала психологическая травма.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 1 марта 16-летний задержанный зарубил семью топором, а затем скрылся на такси. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что мужчину приняли за его сына. Однако вскоре сотрудники СКР и МВД установили подозреваемого. Подростка задержали в Екатеринбурге.