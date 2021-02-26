14-летняя блогерша зарезала сестру-инвалида

Американская TikTok-блогерша Клэр Миллер (Claire Miller) позвонила в полицию и призналась в убийстве 19-летней сестры-инвалида. Об этом сообщает Dexerto.

Приехавшие на место полицейские застали 14-летнюю девушку в истерике: она пыталась смыть кровь со своих рук снегом и безостановочно повторяла фразу «Я убила свою сестру». Позже полицейские выяснили, что подросток зарезала 19-летнюю родственницу, прикованную к инвалидному креслу (девушка страдала от церебрального паралича). Родители в момент убийства спали в том же доме.

На канал Миллер в TikTok были подписаны более 20 тысяч человек, а некоторые ее ролики набирали по несколько миллионов просмотров. После того как информация об убийстве просочилась в СМИ, администрация соцсети заблокировала страницу девушки.

Полицейские отметили, что по законам штата Пенсильвания 14-летнюю подозреваемую будут судить как взрослого. После предъявления обвинения ее доставят в местную тюрьму без права выйти под залог.