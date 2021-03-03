Раскрыты подробности расправы российского школьника над своей семьей

Задержанный в Екатеринбурге подросток зарубил семью топором, а затем скрылся на такси. Подробности расправы раскрываются на сайте управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

По версии следствия, вечером 1 марта 16-летний школьник зарубил топором своих отца, мать и младшую сестру. От полученных травм они скончались на месте. Убив родственников, подросток вызвал такси и пытался скрыться за пределами Пермского края.

Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что мужчину приняли за школьника. Однако вскоре сотрудники СКР и МВД установили подозреваемого. Молодого человека задержали в Екатеринбурге.