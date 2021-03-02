В Пермском крае жестоко убиты женщина и двое детей

В поселке Октябрьский Пермского края с травмами криминального характера обнаружены женщина и двое ее детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Тела убитых нашли утром 2 марта в частном доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью»).

По подозрению в преступлении в розыск объявлен Алексей Горбунов. Как уточняют в полиции, 41-летний мужчина был одет в темную шапку, куртку и брюки.